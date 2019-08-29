المؤتمرنت -

ممثل حماس في اليمن يهنئ بذكرى تأسيس المؤتمر

تلقى الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ(37) لتأسيس المؤتمر الشعبي العام ، من القائم بأعمال ممثل حركة (حماس) في اليمن، الاستاذ / معاذ أبو شمالة،



وفي برقية - تلقى المؤتمرنت نسخة منها- عبّر أبو شمالة عن خالص تهانيه القلبية بهذه المناسبة ، سائلا الله تعالى لأمين عام المؤتمر وحزب (المؤتمر العريق دوام التوفيق والنجاح)،



و تمنى القائم باعمال ممثل حركة حماس في اليمن ، ان ينعم اليمن الحبيب بالامان الدائم والازدهار، وأن تتحرر القدس وفلسطين من براثين الاحتلال .

