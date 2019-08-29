المؤتمرنت -

صحراء الأجاشر تواصل ابتلاع المرتزقة

سيطرت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم على موقع عسكري لمرتزقة الجيش السعودي في صحراء الأجاشر.



وأوضح مصدر عسكري أن وحدات من الجيش اليمني واللجان نفذت عملية هجومية على مواقع المرتزقة في صحراء الأجاشر وتمكنت من السيطرة على موقع عسكري.



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة خلال العملية الهجومية، بالإضافة إلى اغتنام آلية وإحراق أخرى.



وأشار المصدر إلى أن الجيش اليمني واللجان كسروا زحفاً للعدو السعودي ومرتزقته بالقرب من طيبة الاسم بصحراء الأجاشر، بمشاركة غزاة سودانيين وبإسناد جوي ومدفعي، وكبدوهم قتلى وجرحى وأحرقوا آليات لهم.





