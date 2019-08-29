المؤتمرنت -

الخطري والأشموري يطمئنان على صحة لطفية حمزة

بتكليف من رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابوراس، قامت الأستاذة فاطمة الخطري، الأمين العام المساعد لقطاع المرأة، ومعها الأستاذة تهاني الأشموري، رئيسة دائرة المرأة للشؤون التنظيمية، اليوم بزيارة الأستاذة لطفية حمزة، رئيسة القطاع النسوي للمؤتمر بفرع أمانة العاصمة، والاطمئنان على صحتها بعد إجراء عملية جراحية ناجحة،



وخلال الزيارة اطمأنت الخطري والأشموري على صحة القيادية المؤتمرية لطفية حمزة، ناقلة إليها تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابوراس، ومتمنيةً لها بالشفاء العاجل والعودة لممارسة حياتها ودورها التنظيمي والوطني.



من جانبها عبرت الأستاذة لطفية حمزة عن شكرها وتقديرها لرئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابوراس، للاطمئنان على صحتها، مؤكدةً ان هذا ليس بغريب على المؤتمر الشعبي العام وقيادته.

