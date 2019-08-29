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رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الشيخ طه دهشوش

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ طه دهشوش، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة مجتمعه ووطنه.



وأعرب رئيس المؤتمر الشعبي العام في البرقية عن أحر تعازيه وصادق مواساته للشيخ زيدان علي دهشوش، عضو اللجنة العامة للمؤتمر، ويحيى جابر دهشوش، ونجل الفقيد محمد طه دهشوش، وكافة آل دهشوش، بهذا المصاب.



وأشاد ابوراس بمناقب الفقيد وأدواره الاجتماعية وسعيه للخير وإصلاح ذات البين والمساهمة في حل القضايا الاجتماعية ما أكسبه حب وتقدير واحترام الجميع.



سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا إليه راجعون “.