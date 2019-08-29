المؤتمرنت -

سلاح الجو اليمني يضرب منشآة سعودية في العمق

نفذ سلاح الجو المسير مساء اليوم عملية هجومية واسعة على مطار نجران الإقليمي.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف بعدد من طائرات قاصف k2مرابض الطائرات الحربية بمطار نجران الإقليمي.



وأكد أن العملية أصابت أهدافها بدقة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.



وأشار العميد سريع إلى أن هذا الاستهداف، يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته المتواصلة والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية أكثر من 80 غارة جوية.