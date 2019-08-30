المؤتمرنت -

لبوزة يعزي سليم الشيخ بوفاة والدته

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس القطاع الطلابي للمؤتمر بكلية الاداب سليم محمد الشيخ، في وفاة المغفور لها باذن الله تعالى والدته.



وعبر نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته القلبية للقيادي المؤتمري سليم الشيخ وبقية أفراد أسرته في هذا المصاب الأليم .. مبتهلا إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أبنائها وذويها الصبر والسلوان.





" إنا لله وإنا إليه راجعون ".