المؤتمرنت -

غارات على صنعاء وصعدة وخرق هدنة الحديدة

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي المناطق الحدودية في صعدة وغارات جوية العاصمة صنعاء ما أدى إلى تضرر ممتلكات المواطنين خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن قوى العدوان استهدفت بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة ممتلكات المواطنين في منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه، وقصفت بكثافة بالرشاشات على مناطق متفرقة جنوب مدينة التحيتا.



واستهدفت قوى العدوان بأكثر من 50 قذيفة منازل وممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي المحاصرة.



وأشار المصدر إلى تضرر عدد من منازل المواطنين جراء غارتين لطيران العدوان في محيط مطار صنعاء الدولي.



وذكر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.