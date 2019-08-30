المؤتمرنت -

عملية عسكرية بالعمق السعودي ومختلف الجبهات

كثف الجيش اليمني واللجان الشعبية العمليات العسكرية في عمق العدو السعودي ومواقع مرتزقته في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية في صفوفه خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال مصدر عسكري إن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ كروز من نوع قدس1 المجنح على مطار أبها الدولي، استهدف مركز العمليات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية ما أدى إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار.



ونفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي في الربوعة بعسير وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تم تفجير آليتين للمرتزقة قبالة منفذ علب وأبواب الحديد ومصرع وجرح من على متنهما.



وأضاف المصدر أن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية واسعة بعدد من طائرات قاصف2k على مطار نجران الإقليمي استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأصابت أهدافها بدقة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية بالمطار.



وأكد المصدر السيطرة على أحد المواقع في صحراء الأجاشر بعملية هجومية للجيش واللجان الشعبية ومقتل عدد من المرتزقة واغتنام آلية وإحراق أخرى.



وفي جيزان استهدفت مدفعية الجيش واللجان مواقع وتجمعات وتحصينات مرتزقة الجيش السعودي شرق الدود وقبالة جبل قيس محققة إصابات مباشرة، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى مصرع وجرح خمسة من المرتزقة بعمليات قنص في صبرين والمهاشمة وسلبة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، ومصرع وجرح عدد من المرتزقة في عملية إغارة على مواقعهم شرق صبرين .



وذكر المصدر أن عشرة من المرتزقة لقوا مصارعهم بعمليات قنص غرب جبل النار وشمال مثلث عاهم في محافظة حجة.