المؤتمرنت -

قتلى وجرحى بصاروخ باليستي على تجمع بحجة

قصفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم تجمعاً عسكرياً لجنود سعوديين ومرتزقة في حجة.



وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع إن القوة الصاروخية استهدف بصاروخ باليستي قصير المدى من نوع “قاصم” تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة شمال حيران.



وأكد أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة مخلفاً عشرات القتلى والجرحى وسبب إرباكاً كبيراً في صفوف العدو.



وأشار العميد سريع إلى أن هذه الضربة جاءت كعملية استباقية لإفشال مخطط العدو، حيث كان يحضر للزحف باتحاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في حرض.