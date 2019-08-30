المؤتمرنت -

لبوزة يعزي القيادي المؤتمري زيدان دهشوش

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ طه دهشوش، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.



وأعرب نائب رئيس المؤتمر في برقية العزاء عن أحر التعازي وصادق المواساة للشيخ زيدان علي دهشوش، عضو اللجنة العامة للمؤتمر، ويحيى جابر دهشوش، ونجل الفقيد محمد طه دهشوش، وكافة آل دهشوش، بهذا المصاب الجلل.



وأثنى لبوزة، على مناقب الفقيد وأدواره المشهودة في إصلاح ذات البين والانتصار للوطن وقضاياه.



وابتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".