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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت الخارجية السويدية في بيان لها اليوم أن الوزيرة مارغوت فالستروم ستقوم بجولة تشمل عددا من الدول العربية في مسعى للوساطة في تسوية الأزمة اليمنية

السويد تستأنف جهود الوساطة للتسوية في اليمن

المؤتمرنت -
السويد تستأنف جهود الوساطة للتسوية في اليمن
أعلنت الخارجية السويدية في بيان لها اليوم أن الوزيرة مارغوت فالستروم ستقوم بجولة تشمل عددا من الدول العربية في مسعى للوساطة في تسوية الأزمة اليمنية.

وقال البيان إن فالستروم "ستزور السعودية والإمارات وسلطنة عمان والأردن في الفترة بين 31 أغسطس و4 سبتمبر من أجل عقد عدد من اللقاءات حول القضايا الثنائية والإقليمية مع التركيز على أزمة اليمن".

وذكر البيان أن الوزيرة تعتزم الاجتماع مع مسؤولين أمميين لبحث الوضع في المنطقة، وقالت فالستروم في تصريحات صحفية عشية جولتها: "سأتحدث مع أكبر عدد ممكن من الأشخاص ممن يمكن أن يؤثروا في الوضع"، معتبرة أن السويد "تتمتع بثقة الأطراف" وعليها بالتالي محاولة دفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضافت: "يجب التمسك بالاتفاق الهش الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم. نحن نشعر بمسؤولية خاصة… لقد استضفنا المحادثات وساهمنا بطرق مختلفة… من مسؤوليتنا محاولة ضمان تنفيذ هذا الاتفاق".








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