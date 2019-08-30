المؤتمرنت -

مقتل وجرح مرتزقة في جبهات ماوراء الحدود

قُتل وجُرح العشرات من مرتزقة العدو السعودي اليوم ودُمرت آلياتهم بقصف صاروخي وعمليات نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم في قطاعات جيزان ونجران وعسير.



وقال مصدر عسكري إن القوة الصاروخية أطلقت 4 صواريخ "زلزال1" على تجمعات للمرتزقة وآلياتهم قبالة منفذ علب ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة وتدمير آلياتهم العسكرية.



وأوضح المصدر أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية إغارة على مواقع المرتزقة في الربوعة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتكبيدهم خسائر في العتاد.



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بانفجار عبوة ناسفة في تجمعاتهم قبالة منفذ علب بعسير.



وذكر المصدر أن عدداً من المرتزقة قتلوا وجرح آخرين في محاولة تقدم لهم قبالة جبل الدود بجيزان.



واشار المصدر إلى أن وحدة الهندسة نصبت كمينا محكما لمجموعة من المرتزقة في مربع الحماد بنجران سقط على إثره قتلى وجرحى في صفوفهم.