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المؤتمر نت - واصل العدوان السعودي ومرتزقته جرائمهم بحق الشعب اليمني ما أدى إلى استشهاد وإصابة 4 مدنيين خلال الـ24 ساعة الماضية

العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين

المؤتمرنت -
العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين
واصل العدوان السعودي ومرتزقته جرائمهم بحق الشعب اليمني ما أدى إلى استشهاد وإصابة 4 مدنيين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر أمني استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف المرتزقة لمنزل المواطن شوعي هادي في قرية الشعب بمديرية عبس محافظة حجة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن خمس على مديرية حرض في حجة، وست غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح المصدر أن طران العدوان شن خمس غارات على منطقتي مجازة والربوعة في عسير، وثلاث غارات شرق جبل جحفان في جيزان.








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