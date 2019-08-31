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المؤتمر نت - كثفت قوات الجيش اليمني واللجان عملياتها في مختلف الجبهات مستهدفة مواقع وتحصينات وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته

خسائر بعديد وعتاد الجيش السعودي ومرتزقته

المؤتمرنت -
خسائر بعديد وعتاد الجيش السعودي ومرتزقته
كثفت قوات الجيش اليمني واللجان عملياتها في مختلف الجبهات مستهدفة مواقع وتحصينات وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته.

وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت أربعة صواريخ زلزال1 على تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته قبالة منفذ علب بقطاع عسير.

ونفذ الجيش اللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع للجيش السعودي ومرتزقته في الربوعة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم؛ كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بعملية إغارة على مواقعهم في مجازة الشرقية.

وفي عسير أيضا استهدفت عملية إغارة واسعة مواقع المرتزقة في طخية وأسفرت عن مصرع وإصابة العديد منهم ؛فيما نفذت وحدة الهندسة كميناً لمجموعة من المرتزقة أسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم.

وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة في في منطقة الصوح بنجران ؛فيما قتل وجرح عدد من المرتزقة بكمين محكم لوحدة الهندسة في مربع الحماد.

وذكر المصدر أن القوة المدفعية قصفت تجمعات للمرتزقة قبالة جبل جحفان بقطاع جيزان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ؛كما تم قصف مواقع للمرتزقة قبالة جبل قيس بعدد من قذائف المدفعية وسقوط قتلى وجرحى منهم.

وفي القطاع ذاته انكسر زحف واسع للمرتزقة قبالة جبل الدود وتكبدوا خلاله خسائر كبيرة في الأرواح؛ فيما تم قنص جندي سوداني قبالة جبل جحفان.

وأكد المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً متوسط المدى نوع قاصم على تجمعات لجنود سعوديين ومرتزقة شمال حيران بمحافظة حجة وكانت الإصابة مباشرة وخلفت عشرات القتلى والجرحى وسببت إرباكاً كبيراً في صفوفهم.

ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون بقصف مدفعي مكثف على تجمعاتهم وآلياتهم غرب وجنوب غرب حيران؛ فيما انفجرت آليتين للمرتزقة غرب حرض ومصرع وإصابة من كان عليهما.

ولفت المصدر إلى أن عملية إغارة للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقع المرتزقة في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف وخلفت خسائر في صفوفهم.








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