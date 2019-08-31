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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية هنأ فيها رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، ونوابه وقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة

الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بالسنة الهجرية الجديدة

المؤتمرنت -
الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بالسنة الهجرية الجديدة
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية هنأ فيها رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، ونوابه وقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1441هـ ذكرى هجرة خير الأنام نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم..

وقال أمين عام المؤتمر في برقيته: " يسعدني أن أبعث لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابةِ عن مختلف القيادات والاطر التنظيمية والقواعد المؤتمرية، بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، وما تحمله هذه الذكرى من معاني نبل القيم الإنسانية ورفعة وسمو ديننا الحنيف في بذل المزيد من الجهد والمثابرة من أجل تكريس المبادئ السمحة لهذا الدين".

ودعا أمين عام المؤتمر المولى السميع المجيب أن يجعل هذه السنة الهجرية الجديدة فاتحة خير وبركة وسلام على بلادنا وأن يعيدها وقد توقف العدوان الغاشم ورفع الحصار الظالم وتحقق السلام لشعبا اليمني العظيم.

وكُل عام وأنتم واليمن بخير








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