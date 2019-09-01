المؤتمرنت -

رئيس البرلمان اللبناني يحذّر من تقسيم اليمن

وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الحرب على اليمن بالعبثية وان لغة الحوار أجدى بكثير من الحرب ,وحذر برى يوم السبت فى كلمة له من تقسيم اليمن , ودعا العراق للعب دور بحل قضية اليمن



وقال رئيس البرلمان اللبناني “إن لغة الحوار في اليمن أقل وأجدى بكثير من الحرب العبثية على الشعب اليمني التي قد تعرضه مرة أخرى للتقسيم”.



وطالب بري، العراق إلى لعب دور في حل قضية اليمن، مطالبا بإمكانية وضع حد للحرب في اليمن قبل أن تقضي على وحدة البلاد.”وقال” أن السلام أقل كلفة من الحروب الجارية ضد إيران وسوريا واليمن وقبلها العراق وليبيا.



وفيما يتعلق بالعدوان الاسرائيلي على لبنان اعتبر برى ان المقاومة جاهزة لإفهام العدو بأن كل شبر من لبنان هو مقاوم والجيش والشعب والمقاومة هي المعادلة التي توحد اللبنانيين في مواجهة الأطماع الإسرائيلية.

(سبأ).

