المؤتمرنت -

ذمار.. طيران العدوان يقصف سجناً للأسرى

قال عبدالقادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشئون الأسرى إنّ طيران العدوان الخليجي قصف في وقت مبكر من صباح اليوم سجنا خاصا بالاسرى في كلية المجتمع بمحافظة ذمار ( وسط اليمن).



وتوقع المرتضى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الاسرى داخل السجن الذي يضم عشرات الأسرى التابعين للعدوان، مشيرا إلى تعذر وصول فرق الإنقاذ بسبب استمرار القصف وكثافته.



وفي صفحته على موقع (فيس بوك) حمّل المرتضى ( قوى العدوان وعلى رأسهم النظامين السعودي والإماراتي المسؤولية الكاملة إزاء هذا الإستهداف وما سينتج عنه)،

مشيرا إلى أن " السجن معروف لدى العدو ولدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر إذ قد قامت بزيارته عدة مرات". ودعا المنظمات الدولية والمحلية الى ادانة هذه الجريمة المروعة.

