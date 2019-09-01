المؤتمرنت -

العدوان يرتكب مجزرة بإستهداف سجناً للأسرى بذمار

ارتكب طيران العدوان السعودي مجزرة جديدة باستهدافه سجناً للأسرى في محافظة ذمار خلفت 185 قتيل وجريح.



وأكدت وزارة الصحة والسكان في بيان أن طيران العدوان استهدف بسبع غارات سجن الأسرى في ذمار ما أدى إلى مقتل وجرح 185 من أسرى العدو.



وأضاف البيان أن سيارات الإسعاف هرعت من محافظة ذمار والعاصمة صنعاء والمحافظات القريبة لنقل الجرحى إلى المستشفيات وتقديم الإسعافات اللازمة رغم الوضع الصحي الصعب الذي يعيشه القطاع الصحي جراء الحصار والعدوان.



وأشار إلى أن معظم الإصابات خطيرة، فيما لازالت جهود طواقم الإسعاف مستمرة لانتشال الضحايا.

