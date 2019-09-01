المؤتمرنت -

المؤتمر يدين بشدة مجزرة العدوان بقصف سجن للاسرى بذمار

دانت الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام واستنكرت بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان السعودي الاماراتي بقصفه سجنا للاسرى في محافظة ذمار ما ادى الى سقوط اكثر من (100) قتيل واكثر من 80 جريحا ومصابا .



واكدت الامانة العامة ان هذه المجزرة المروعة التي استهدفت سجنا يضم مئات الاسرى تكشف عن استهتار بالدم اليمني وتعمد واضح وعن سبق اصرار وترصد للقتل بدم بارد من قبل تحالف العدوان الذي يمارس جرائمه امام مرأى ومسمع العالم .



وقالت الامانة العامة ان جريمة استهداف الاسرى ليست جديدة على تحالف العدوان الذي سبق واستهدف سجنا للاسرى في العاصمة وهاهو اليوم يرتكب مجزرة اخرى راح ضحيتها مئات الاسرى الذي كان يجري الترتيب لاتمام عملية تبادلهم مع مرتزقة العدوان .



واضافت : ان هذه المجزرة تؤكد سعي قوى العدوان لافشال جهود عملية تبادل الاسرى وتؤكد اصرارها على وضع المزيد من العراقيل في مسار انجاح الجهود الاممية في ملف الاسرى بناء على انفاق السويد .



ودعت الامانة العامة الامم المتحدة ومجلس الامن والدول الدائمة العضوية الى تحمل مسؤوليتهم والاسراع باصدار قرار اممي بايقاف العدوان ورفع الحصار والذهاب نحو تحقيق السلام .



وعبرت الامانة العامة عن تعازيها لاسر الضحايا متمنية للجرحى الشفاء العاجل .