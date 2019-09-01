المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة وحجة

استمرت قوى العدوان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ، وشن الطيران 17 غارة على محافظتي صعدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن قصفاً مكثفاً لقوى العدوان بالأسلحة الثقيلة استهدف جنوب مديرية التحيتا، واستهدف قصف بالعيارات الرشاشة جنوب وشمال الجاح بمديرية بيت الفقيه.



وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت مطار الحديدة الدولي بقذائف المدفعية، واستهدفت بأكثر من 25 قذيفة مدفعية منازل وممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي المحاصرة.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف في محافظة صعدة منزلاً بمنطقة آل الجعون بمديرية حيدان، وشن غارة على منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية، وأربع غارات على مديرية الظاهر الحدودية.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر ان الطيران المُعادي شن 11 غارة على مديرية حرض في محافظة حجة.

