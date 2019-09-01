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أخبار
المؤتمر نت - أدانت وزارة الخارجية بشدة جريمة الحرب التي ارتكبها تحالف دول بقيادة السعودية بحق الأسرى في ذمار والذي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الأسرى.

الخارجية: قصف الأسرى جريمة حرب وإنتهاك صارخ للقانون الدولى الانساني

المؤتمرنت -
الخارجية: قصف الأسرى جريمة حرب وإنتهاك صارخ للقانون الدولى الانساني
أدانت وزارة الخارجية بشدة جريمة الحرب التي ارتكبها تحالف دول بقيادة السعودية بحق الأسرى في ذمار والذي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الأسرى.

وأكدت الوزارة أن استهداف الأسرى جريمة حرب تتنافى مع كافة الشرائع والأعراف والقيم الإنسانية، كما أنها تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى .

وسخرت من ادعاء تحالف العدوان باستهدافه لموقع عسكري.. لافتا إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقوم بزيارةالسجن بشكل منتظم.
وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية إلى أن دول العدوان بقيادة السعودية لم تكتف بعرقلة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم بل عمدت على استهداف الأسرى في عدد من الأماكن.

ولفتت الوزارة أن أسرى الجيش واللجان الشعبية في سجون السعودية والإمارات والمرتزقة يتعرضون لأبشع الانتهاكات وجرائم الحرب بما في ذلك الإعدام والسحل والتعذيب، فضلاً عن عدم توفير الرعاية الصحية ومنعهم من التواصل مع أسرهم.

وأكدت الوزارة التزام حكومة الإنقاذ بحماية الأسرى ومعاملتهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني، والسماح للمنظمات الدولية المعنية لزيارتهم والاطمئنان عليهم، وكذا السماح لهم بالتواصل مع أسرهم، فضلاً عن القيام بالعديد من عمليات تبادل الأسرى بوساطات محلية وتأكيدها المستمر على الاستعداد لإنهاء هذا الملف الإنساني.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات المعنية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى إدانة هذه الجريمة والضغط على دول العدوان لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما جددت وزارة الخارجية الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني منذ بداية العدوان في ٢٦ مارس ٢٠١٥ وتقديم مرتكبيها للمحاكمة لينالوا جزائهم العادل والرادع.








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