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أخبار
المؤتمر نت - جدد وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان السعودي من جرائم إبادة في اليمن وأخرها استهداف الأسرى بمحافظة ذمار

الكميم يحمل المجتمع الدولي مسؤولية جرائم العدوان

المؤتمرنت -
الكميم يحمل المجتمع الدولي مسؤولية جرائم العدوان
جدد وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان السعودي من جرائم إبادة في اليمن وأخرها استهداف الأسرى بمحافظة ذمار.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن استهداف طيران تحالف العدوان للأسري بمحافظة ذمار جريمة حرب تضاف إلى سجل الجرائم التي ارتكبها ولايزال تحالف العدوان.

واعتبر, تكرار قوى العدوان لارتكاب هذه الجرائم الوحشية في اليمن, استخفافا بالقوانين والمواثيق الدولية, ما يستدعي من المجتمع الدولي التدخل الحازم لوقف هذه الجرائم وإجبار تحالف العدوان على وقف الحرب العبثية على الشعب اليمني.

ودعا الوزير الكميم المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية بالمجال الحقوقي والإنساني إلى اتخاذ مواقف إزاء جرائم العدوان السعودي المستمرة بحق اليمن أرضا وإنسانا.








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