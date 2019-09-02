المؤتمرنت -

العدوان السعودي يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية

واصل العدوان السعودي ارتكاب جرائم الإبادة الجماعة بحق الشعب اليمني وخرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى مقتل وإصابة 185 مواطناً.



وقال مصدر أمني إن طيران العدوان شن سبع غارات على أحد السجون الخاصة بالأسرى شمال مدينة ذمار ما أدى إلى مقتل وإصابة 185 أسيراً.



وأوضح المصدر أن قوى العدوان استهدفت بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة أماكن متفرقة بالقرب من شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، وقصفت بقذائف الهاون منازل وممتلكات المواطنين في قرية مغاري بمديرية حيس.



وأشار إلى أن الغزاة والمرتزقة قصفوا بسبع قذائف هاون على قرية الكوعي جنوب غرب مدينة الدريهمي المحاصرة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية حرض في محافظة حجة، وغارة على الربوعة في عسير.