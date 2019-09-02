المؤتمرنت -

تكبيد مرتزقة العدو السعودي خسائر في العديد والعتاد

تكبد مرتزقة العدو السعودي خسائر في عديدهم وعتادهم بعمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم في عدة جبهات خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً للمرتزقة قبالة قطاع الدائر في جيزان وأسفر عن مصرع وجرح عدد منهم وفرار من تبقى.



وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة في تفجير استهدفهم شرق الدود، وقنص خمسة من المرتزقة بينهم ثلاثة سودانيين شرق الدود.



وذكر المصدر أن عدداً من المرتزقة لقوا مصارعهم وأصيب آخرون في تفجير استهدف آليتهم العسكرية قبالة منفذ علب في عسير.



وأشار المصدر إلى إطلاق صاروخ زلزال1 وعدد من القذائف على تجمعات للمرتزقة في حيران بمحافظة حجة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وقصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في صحراء ميدي وغرب حيران ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم، وتم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة في الصحراء ومصرع وإصابة من عليها.



ولفت المصدر إلى أن وحدة الهندسة نفذت كميناً محكماً استهدف مجموعة من المرتزقة شمال جبل النار أدى إلى مصرع وإصابة عدد منهم.



وأفاد المصدر أن خمسة من مرتزقة العدوان قتلوا وجرحوا في جبهتي المصلوب والساقية بمحافظة الجوف.



وأضاف المصدر أن عدداً من المرتزقة لقوا مصارعهم وأصيب آخرون في كمين لوحدة الهندسة في بير باشا بمحافظة تعز، وتم إعطاب رشاش عيار 12.7 للمرتزقة بقصف مدفعي في الوازعية.