المؤتمرنت -

توقعات بهطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول الأمطار المحافظات الجبلية من حجة والمحويت شمالاً وحتى محافظتي لحج وتعز جنوباً، وتمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، أبين وشبوة والأجزاء الغربية من محافظة حضرموت خلال فترتي المساء والظهيرة.



كما توقع أن تكون الأجواء حارة على المناطق الصحراوية والساحلية.



ودعا المركز المواطنين وخاصة سائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.



ونبه الموطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس، محذراً الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الموج.