المؤتمرنت -

النواب يدين مجزرة العدوان بحق الأسرى بذمار

أدان مجلس النواب بشدة الجرائم الإرهابية التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات وبرعاية أمريكية وأخرها الجرائم المروعة في محافظات صعدة، حجة، الحديدة والجريمة بحق الأسرى في ذمار والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الأسرى.



وأشار المجلس في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى أن استهداف العدوان للأسرى يأتي رغم معرفة وإطلاع الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي على مكان وأوضاع الأسرى الذين كانوا على قائمة التبادل التي يجري التفاوض بشأنها برعاية الأمم المتحدة.



وحمل المجلس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية مسؤولية استمرار تحالف العدوان في ارتكاب جرائم الحرب مكتملة الأركان بحق الشعب اليمني.. مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي شجع تحالف العدوان على الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم.



وجدد مجلس النواب، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بتشكيل لجان دولية محايدة للتحقيق في كل الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان وإحالة المتسببين والمنفذين بارتكابها إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب.



كما طالب المجلس، المجتمع الدولي بالضغط على دول تحالف العدوان لإيقاف العدوان وإنهاء الحصار وفتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية وسرعة فتح مطار صنعاء الدولي أمام المسافرين من الجرحى والمرضى والطلاب والعمل على إنهاء معاناة الشعب اليمني.



وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، استمع مجلس النواب إلى رسالة الأخ يحيى علي الراعي الموجهة إلى رئيس مجلس النواب باندونيسيا بامبانغ سوساتيو رداً على رسالته بشأن دعوة مجلس النواب اليمني للمشاركة في المنتدى البرلماني العالمي الثالث حول التنمية المستدامة والمقرر عقده خلال الفترة من 4 – 5 سبتمبر الجاري.. مثمناً ومقدرا حرصه على مشاركة البرلمان اليمني في هذه الفعالية.



وأشارت الرسالة إلى اعتذار المجلس عن المشاركة بسبب استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن.. مطالبة القائمين على المنتدى البرلماني الوقوف أمام معاناة الشعب اليمني والمطالبة بإيقاف العدوان وإنهاء الحصار المفروض على اليمن منذ ما يقارب خمس سنوات.



وخلال هذه الجلسة وقف مجلس النواب أمام موضوع طلاب كلية الطب جامعة الحديدة .. وأقر توجيه رسالة إلى رئيس الوزراء بشأن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وسبق وان إلتزم به الجانب الحكومي فيما يتعلق باستيعاب طلاب كلية الطب جامعة الحديدة وسرعة معالجة الموضوع وبشكل نهائي وبما يمكن الطلاب من الدراسة في موعدها.



وحث مجلس النواب لجانه الدائمة على سرعة إنجاز كافة الأعمال والمواضيع المحالة إليها وموافاة المجلس بها ليتسنى مناقشتها والبت فيها.



وكان المجلس قد إستهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

