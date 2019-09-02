المؤتمرنت -

غازي يدشن مشروع محو أمية الإسعافات الأولية

دشن وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن اليوم مشروع محو أمية الإسعافات الأولية لـ1200 متدربا ومتدربة مجاناً كمرحلة أولى بأمانة العاصمة، تنفذه كليات المجتمع الخاصة بإشراف الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع.



واطلع الوزير غازي ومعه رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور وليد الرياشي على آلية تنفيذ المشروع والبرامج التي يتضمنها لإكساب الفئات المستهدفة مهارات ومعارف الاسعافات الأولية لخدمة المجتمع.



كما اطلع على مستوى الأداء التعليمي والأكاديمي والتجهيزات الفنية والتقنية والمعامل الطبية التي تحتويها كلية المجتمع الدولية ومدى التزامها بالمعايير المعتمدة والطاقة الاستيعابية وتوفير المعامل الطبية والبنية التحتية والكادر التدريبي.



ونوه وزير التعليم الفني بمبادرة كليات المجتمع الخاصة في تبني مشروع تأهيل وتدريب 1200 متدربا ومتدربة من كافة شرائح المجتمع لتقديم خدمة الاسعافات الأولية كمرحلة اولى بأمانة العاصمة تليها مرحلة ثانية تدريب 10 آلاف متدربا ومتدربة في مختلف المحافظات.



وأشار إلى أهمية دور الاسعافات الأولية وتعزيز السلوكيات الصحية خاصة في ظل استمرار العدوان .. لافتا إلى أنه نظراً للإقبال على التسجيل بمشروع الاسعافات الأولية تم توجيه الكليات لرفع الطاقة الاستيعابية الى ألفين متدربا ومتدربة موزعين على 11 كلية مجتمع خاصة بصنعاء.



من جانبه أكد عميد كلية مجتمع الدولية الدكتور عبد الرحمن البزاز أن المشروع يأتي في إطار مساهمة الكليات في خدمة المجتمع ورفع الوعي بكيفية التعامل والتعاطي مع الاسعافات الطارئة سيما في ظل استمرار العدوان.



وأشار إلى أهمية المشروع في إنقاذ الارواح وتقليل مضاعفة الإصابة وتقديم عمل إنساني منظم وفق المعايير وتنظيم جهود المتطوعين.



فيما استعرض منسق المشروع الدكتور محمد الوشلي أهداف المشروع في إكساب المستهدفين مهارات أساسية في الاسعافات الأولية والإنقاذ الطبي.



وأكد أن المشروع يأتي تحقيقاً لأهداف كليات المجتمع والاهتمام بالجوانب الانسانية الذي يتوجب على الجميع العمل على تعزيز الصحة في أوساط المجتمع.



كما اطلع وزير التعليم الفني والتدريب المهني على سير تنفيذ مشروع محو أمية الإسعافات الأولية بكلية مجتمع الاتحاد الدولية للعلوم الطبية والتقنية، الذي يشارك فيه 200 متدربا ومتدربة.



وتفقد الوزير غازي ومعه رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع ومنسق المشروع الدكتور محمد الوشلي معامل الصيدلة ومساعدي الاطباء والقبالة والتوليد وهندسة الأجهزة الطبية، ومعامل البرامج التقنية والإدارية بالكلية ومدى التزامها بالمعايير المعتمدة من الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع والطاقة الاستيعابية.



واستمع من عميد الكلية المهندس فتحي الهزامي ومنسق المشروع إلى إيضاح عن البرامج التي يتضمنها المشروع المتمثلة في الاسعافات الأولية، للصدمة والغيبوبة، والجروح، والنزيف والكسور، والجبائر والحروق والسموم، وإسعافات الاصابات المهددة للحياة الأساسية والإنعاش القلبي، والنقل الطبي للمصابين وآلية الفرز والإخلاء الطبي.



وكشف وزير التعليم الفني عن عزم الوزارة بالتعاون مع عمداء كليات المجتمع الخاصة والقطاع الخاص والجهات المعنية إنشاء كلية علوم الأورام كأول كلية نوعية تخصصية على مستوى الوطن، تتضمن تخصصات نوعية تخدم مرضى السرطان.



وأشار إلى أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص والمؤسسة الوطنية للسرطان والغرفة التجارية لإخراج هذا المشروع إلى النور بما يخدم مرضى السرطان .. وكلف بهذا الخصوص لجنة من الوزارة والجهاز التنفيذي وعمداء كليات المجتمع إلى سرعة اعداد تصور ودراسة للكلية.



كما اطلع وزير التعليم الفني ومرافقوه على سير تنفيذ مشروع محو الإسعافات الأولية لـ150 طالبا وطالبة بكلية مجتمع العالمية للعلوم الطبية، وطاف بأقسام ومعامل الكلية.



واستمع من عميد الكلية الدكتور عادل معزب إلى شرح حول برامج الاسعافات الأولية ودورها في إيجاد عدد من المسعفين بأمانة العاصمة.