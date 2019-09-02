المؤتمرنت -

انتشال 37 جثة جديدة لضحايا مجزرة سجن الأسرى بذمار

تواصلت بمحافظة ذمار عمليات الإنقاذ وانتشال جثامين الأسرى الذين استهدفهم طيران العدوان السعودي أمس الأول، بمشاركة الهلال الأحمر اليمني.



وأوضح مصدر طبي بالمحافظة أن فرق الإنقاذ انتشلت اليوم 37 جثة من تحت الأنقاض ليرتفع عدد القتلى إلى 87 في حصيلة غير نهائية.



وأشار إلى أن فرق الإنقاذ ما تزال مستمرة في البحث عن الضحايا من تحت الركام.



وقد لقيت مجزرة تحالف العدوان بحق الأسرى في ذمار إدانات محلية ودولية واسعة، واعتبرتها انتهاكاً سافراً لكافة الشرائع والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية.



ووصف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث قصف سجن الأسرى بأنه “مأساة كبيرة” .. وقال ” التكلفة البشرية لهذه الحرب لا تحتمل ويجب أن تتوقف”.



ودعا المبعوث الأممي التحالف إلى التحقيق في قصف طيرانه مبنى سجن الأسرى، مشدداً على أنه “لابد من المساءلة”.



فيما اعتبرت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي استهداف سجن الأسرى حادثة مروعة وأن حجم الخسائر البشرية مخيف.