المؤتمرنت -

مصرع عشرات المرتزقة في محاولة تقدم لهم بحرض

لقي عشرات المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون خلال تصدي أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية لأكبر عملية هجومية لهم في جبهة حرض استمرت قرابة 24 ساعة.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن مرتزقة العدو حاولوا الزحف على مواقع الجيش واللجان الشعبية في حرض من أربعة مسارات بقوام سبعة ألوية وبمشاركة من القوات السعودية ومرتزقة السودان مسنودين بغطاء جوي مكثف من الطيران الحربي والاستطلاعي وطائرات الأباتشي.



وأكد أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا لقوى العدوان ومرتزقته وكبدوهم عشرات القتلى والجرحى وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم.



وأشار العميد سريع إلى أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية معاكسة تم خلالها الالتفاف على قوات العدو التي لاذت بالفرار تاركة جثث القتلى.. لافتا إلى أن طيران العدوان الحربي شن أكثر من 22 غارة لإسناد قواته التي منيت بالهزيمة.



وحيا العميد سريع أبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية وما يحققوه من انتصارات وملاحم بطولية في كافة الجبهات.