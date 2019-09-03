المؤتمرنت -

قيادة المؤتمر الشعبي العام تلتقي قيادة احزاب المشترك

عقد اليوم الثلاثاء في العاصمة صنعاء لقاء بين قيادة المؤتمر الشعبي العام وقيادة احزاب اللقاء المشترك وقفت فيه على اخر المستجدات في الساحة الوطنية .

وقد ادان اللقاء المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان ضد أبناء الشعب اليمنس والتي كان اخرها مجزرة الاسرى في محافظة ذمار .

وناقش اللقاء العديد من القضايا والهموم الوطنية والشعبية والمؤامرات التي تستهدف الجبهة الداخلية المناهضة للعدوان والوحدة الوطنية من قبل تحالف العدوان وقوى الغزو والاحتلال .

واتفقت القيادتان على استمرار اللقاءات بينهم وان يكون هذا اللقاء فاتحة لمناقشة مختلف القضايا والمستجدات التي تشهدها البلاد