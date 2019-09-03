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المؤتمر نت - قُتل وجُرح العشرات من الغزاة والمرتزقة ودُمّر عدد من الآليات بعمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية دفاعاً عن الوطن

عشرات القتلى والجرحى من الغزاة والمرتزقة

المؤتمرنت -
عشرات القتلى والجرحى من الغزاة والمرتزقة
قُتل وجُرح العشرات من الغزاة والمرتزقة ودُمّر عدد من الآليات بعمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقلاله خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد مصدر عسكري بأن سلاح الجو المسير نفذ هجوماً جوياً بطائرة قاصف 2K على تجمعات الغزاة والمرتزقة شمال حرض.

وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى وتدمير عدد كبير من الآليات خلال كسر أكبر زحف للعدو على مواقع الجيش واللجان في حرض من أربعة مسارات.

وأوضح المصدر أن الزحف استمر 24 ساعة وشاركت فيه سبعة ألوية والقوات السعودية والمرتزقة السودانيين، وسانده طيران العدوان بأكثر من 22 غارة جوية.

وأشار إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية معاكسة في جبهة حرض تم فيها الالتفاف على قوات العدو قبل أن تلوذ بالفرار تاركة جثث قتلاها.

وقال المصدر إن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة قطاع الدائر في جيزان، أصاب هدفه بصورة مباشرة.

وأضاف أنه تم تطهير والسيطرة على أربعة مواقع وعدد من التباب خلال عملية هجومية واسعة قبالة جحفان استمرت خمس ساعات وسبقها تمشيط مدفعي ومصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي.

ولفت المصدر العسكري إلى قنص جندي سعودي شرق الخوبة وقنص مرتزق شرق الدود، وتدمير دبابة للجيش السعودي بصاروخ موجه قبالة الإم بي سي، كما لقي عدد من المرتزقة مصارعهم وأًصيب آخرون في تفجير شرق الدود.

وكسر الجيش واللجان زحفاً لمرتزقة الجيش السعودي شرق الدود استمر عدة ساعات بمشاركة الطيران الحربي والتجسسي ، كما تم استهداف تجمعاتهم بالمدفعية وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم بحسب المصدر.

وأضاف المصدر أنه تم إطلاق صاروخين من نوع زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في الربوعة وقبالة منفذ علب في عسير وإصابات مباشرة.

وأشار إلى أن الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في جبهة الساقية بمديرية المصلوب محافظة الجوف، سبقها قصف مدفعي مكثف ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

كما نفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع في معسكر السلان في المصلوب خلفت قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة، وقتل وأصيب عدد من المرتزقة في تفجيرين في جبهة حام بمديرية المتون وغرب عنبرة في مديرية خب والشعف.

وأطلقت القوة الصاروخية صاروخي “زلزال 1” تجمعات للمرتزقة في معسكر خالد بمديرية موزع محافظة تعز ومصرع وجرح عدد منهم.

وفي الضالع، انكسر زحف للمرتزقة في قعطبة استمر عدة ساعات ومصرع وإصابة عدد منهم.








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