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المؤتمر نت - قصف صاروخي على أهداف عسكرية سعودية

قصف صاروخي على أهداف عسكرية سعودية

المؤتمرنت -
قصف صاروخي على أهداف عسكرية سعودية
أطلقت القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، دفعة صواريخ باليستية على أهداف عسكرية في مطار نجران الإقليمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية أطلقت دفعة من صواريخ بدر 1 الباليستية على أهداف عسكرية فى مطار نجران الإقليمي وأهداف عسكرية أخرى.

وأكد أن الإصابة كانت مباشرة وتسببت العملية في تعطيل الملاحة الجوية بالمطار .. مشيرا إلى أن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والوقائية لحماية المدنيين، وأن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ولفت العميد سريع إلى العملية تأتي رداً على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم وغاراته المتواصلة التى بلغت خلال الساعات الماضية 52 غارة جوية.

وكان سلاح الجو المسيّر استهدف مساء الخميس الماضي، بعدد من طائرات قاصف k2 مرابض الطائرات الحربية بمطار نجران، وحققت العملية أهدافها بدقة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.








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