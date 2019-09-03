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المؤتمر نت - انتشال 123 جثة من ضحايا مجزرة الأسرى بذمار

انتشال 123 جثة من ضحايا مجزرة العدوان بحق الأسرى بذمار

المؤتمرنت -
انتشال 123 جثة من ضحايا مجزرة العدوان بحق الأسرى بذمار
قالت وزارة الصحة العامة والسكان اليوم إنه تم انتشال 123 جثة من ضحايا مجزرة طيران العدوان في سجن الأسرى بمحافظة ذمار.

وأوضح مصدر في الطوارئ العامة بوزارة الصحة أن 50 جريحاً من ضحايا الجريمة يتلقون العلاج في المستشفيات.

من جهته أشار مصدر طبي بمحافظة ذمار لوكالة سبأ إلى أن فرق الإنقاذ انتشلت اليوم 25 جثة من تحت الأنقاض في موقع المجزرة. ولفت إلى أن عمليات البحث عن الضحايا التي تتم بمشاركة الهلال الأحمر اليمني لا تزال مستمرة.

وتصاعدت الإدانات لمجزرة تحالف العدوان بحق الأسرى مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبيها.

في هذا السياق قال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الهجوم في ذمار الذي وقع في خضم تصعيد جديد ومقلق للقتال في مختلف أنحاء اليمن، يؤجج التوترات الإقليمية ويعرض للخطر بشكل أكبر فرص إنهاء معاناة ملايين اليمنيين.

وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.

من جانبها دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل في الهجوم الذي اعتبرته “واحدة من أكثر الهجمات المروعة في العام الجاري”.








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