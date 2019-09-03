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المؤتمر نت - استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى جانب من تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم

البرلمان يشائل وزيري الاشغال العامة والطرق والتعليم العالي

المؤتمرنت -
البرلمان يشائل وزيري الاشغال العامة والطرق والتعليم العالي
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى جانب من تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المعلم وتطوير التعليم .

ويهدف المشروع دعم المعلمين والطلاب وكذا دعم برامج محو الأمية وتعليم الكبار بما يواكب التطور الحاصل في هذا المجال وتمويل المشاريع التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها.

وقد أرجأ مجلس النواب استكمال مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة.

كما استمع المجلس في الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على عبدالله أبو حليقة، من عضو المجلس محمد مشلي الرضي إلى السؤال الموجه إلى وزير الأشغال العامة والطرق، بشأن الأضرار التي لحقت بطريق حجة – مسور؟ وعدم اضطلاع الوزارة بدورها في إصلاح الطريق لأهميتها، مطالبا بحضور وزير الأشغال العامة الطرق للإجابة على السؤال.

وفي سياق متصل استمع مجلس النواب من عضو المجلس نجيب أحمد محمد الورقي إلى السؤال الموجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن مبنى كلية الآداب بذمار الآيل للسقوط والانهيار سيما بعد هطول الأمطار مؤخرا.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار عضو مجلس النواب نجيب الورقي إلى أنه لم يلحظ أي تحرك من قبل المعنيين أو الجهات المختصة لحل مشكلة المبنى الذي قد ينهار في أي لحظة .. مطالبا بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للرد على السؤال .

وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.








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