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أخبار
المؤتمر نت - واصل العدوان السعودي استهداف المناطق المأهولة بالسكان بالقصف الصاروخي والمدفعي والغارات الجوية في محافظات الحديدة وصعدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

طيران العدوان يشن (10) غارات على محافظة حجة

المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن (10) غارات على محافظة حجة
واصل العدوان السعودي استهداف المناطق المأهولة بالسكان بالقصف الصاروخي والمدفعي والغارات الجوية في محافظات الحديدة وصعدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني أن قوى العدوان استهدفت بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة وقذائف المدفعية كلية الهندسة وما جاورها في شارع الـ 50 بمدينة الحديدة.

وأفاد المصدر أن قصفاً مدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن في محافظة حجة غارة على مديرية مستبأ وتسع غارات على مديرية حرض.








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