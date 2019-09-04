المؤتمرنت -

الطائرات المسيرة تستهدف العمق السعودي

قصفت الطائرات المسيرة للجيش واللجان الشعبية مواقع عسكرية في العمق السعودي واستهدفت عمليات نوعية مواقع المرتزقة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال مصدر عسكري إن سلاح الجو المسير نفذ هجمات بعدد من طائرات قاصف2k على مواقع عسكرية مهمة بقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير أصابت أهدافها بدقة عالية .



وأضاف المصدر أن الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة الشرقية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم إعطاب رشاش عيار 12.7 .



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت دفعة صواريخ باليستية من نوع بدر1 على أهداف عسكرية في مطار نجران الإقليمي وأهداف عسكرية أخرى ما أدى إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار .



وفي جيزان ذكر المصدر أنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



كما تم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة قبالة قطاع الدائر ومصرع وإصابة عدد منهم ، في حين تم إعطاب جرافة عسكرية للمرتزقة قبالة القطاع.



وأوضح المصدر أن الجيش واللجان أفشلوا محاولة تسلل قبالة الإم بي سي في جيزان ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد منهم وتم تدمير آلية سعودية مزودة بمدفع رشاش عيار 23 شمال الخوبة .



وفي محافظة تعز تمت الإغارة على مواقع للمرتزقة في الكدحة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وقتل وجرح عدد من المرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في مفرق الوازعية .



وأفاد المصدر أن عدداً من المرتزقة لقوا مصارعهم وأصيب آخرون في تفجير استهدف آليتهم في جبهة وقز بمديرية المصلوب محافظة الجوف .



ولفت المصدر إلى أن المدفعية دكت تجمعات للمرتزقة في مثلث عاهم وشمال شرق جبل النار وغرب حيران في حجة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



واستهدفت عملية هجومية للجيش واللجان مواقع المرتزقة في جبهتي ناطع وقانية بمحافظة البيضاء خلفت خسائر في عديدهم وعتادهم.



