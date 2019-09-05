المؤتمرنت -

قتلى وجرحى من المرتزقة في عمليات عسكرية للجيش

أسفرت عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية في عدد من جبهات الدفاع عن الوطن، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية .



وقال مصدر عسكري أن الجيش واللجان كسروا زحفاً للمرتزقة شرق الدود في جيزان ما أدى إلى مصرع وإصابة العديد منهم.



وقصفت القوة المدفعية تجمعات للمرتزقة قبالة جبل قيس ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى .



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخين من نوع زلزال1 على تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب في عسير محققةً إصابات مباشرة .



وذكر المصدر أن الجيش واللجان نفذوا عمليتي إغارة على مواقع للمرتزقة غرب حيران بمحافظة حجة أسفرتا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم واغتنام أسلحة متنوعة ، لافتاً إلى قنص أربعة من المرتزقة شمال شرق مثلث عاهم .



وأوضح المصدر أنه تم إطلاق صلية من صواريخ زلزال1 وصلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للمرتزقة غرب حرض ما أدى إلى مصرع وإصابة أكثر من 30 مرتزقاً .



كما تم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة وآلياتهم شمال شرق جبل النار وإعطاب آلية غرب حرض.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر أنه تم كسر زحف للمرتزقة جنوب حرض استمر ثماني ساعات بمشاركة الطيران الحربي والتجسسي وأسفر عن مصرع وجرح العشرات منهم ووحدة المدفعية ضاعفت قتلاهم .



وفي محافظة الجوف استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعاً للمرتزقة في الحزم وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، ولقي ثلاثة من المرتزقة مصارعهم بعمليات قنص في جبهة الساقية بمديرية المصلوب .

