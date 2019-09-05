المؤتمرنت -

12 شهيداً وجريحاً بنيران الغزاة والمرتزقة

استشهد طفل ورجل وأصيب عشرة مواطنين آخرين بينهم نساء وأطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في محافظتي الحديدة وصعدة فيما شن طيران العدوان سلسلة غارات على صعدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال مصدر أمني إن طفلاً استشهد وأصيب رجل بجروح نتيجة قذيفة هاون أطلقها الغزاة والمرتزقة على منطقة الريمية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة.



وأصيبت امرأتان وثلاثة أطفال بقذيفة مماثلة في منطقة المدمن بعزلة السويق في المديرية نفسها، كما أصيب مواطنان جراء قصف مدفعي لقوى العدوان على الأحياء السكنية في مديرية الحوك.



وأوضح المصدر أن قوى العدوان استهدفت بعدد من قذائف المدفعية الأحياء السكنية في منطقتي غليل والصبالية بمديرية الحوك، وقصفت بـ 17 قذيفة مدفعية قريتي مغاري والمقانع جنوب شرق مديرية حيس.



وأكد المصدر استشهاد مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية رازح في محافظة صعدة، وأصبيت امرأة وطفلة بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على منطقة الغور بمديرية غمر.



وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مديرية الظاهر وقرى آهلة بالسكان في مديرية منبه، فيما شن طيران العدوان غارة على مديرية باقم وغارة على منطقة بني معين بمديرية رازح.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف مديرية حرض في محافظة حجة بتسع غارات.

