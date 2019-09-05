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أبو راس يُعزي بوفاة القيادي المؤتمري الهروجي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس برقية عزاء ومواساة في وفاة بوفاة القيادي المؤتمري الأستاذ / محمد عوض الهروجي، رئيس فرع المؤتمر السابق بمديرية عنس محافظة ذمار، والذي وافاه الأجل اثر مرض عضال وبعد حياة حافلة بالعمل في المجال التربوي والتنظيمي وخدمة المجتمع.



وعبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، في البرقية التي بعثها الى نجل الفقيد / علي محمد عوض الهروجي، واخوانه، وكافة آل الهروجي بمديرية عنس الدائرة( ١٩٦) باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة برحيل الفقيد سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، " إنّا لله وإنّا اليه راجعون" .

