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المؤتمر نت - سيطرت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم على عدد من مواقع مرتزقة الجيش السعودي في منفذ علب بعسير

وحدات عسكرية تحكم سيطرتها على مواقع بعسير

المؤتمرنت -
وحدات عسكرية تحكم سيطرتها على مواقع بعسير
سيطرت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم على عدد من مواقع مرتزقة الجيش السعودي في منفذ علب بعسير.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدات متخصصة نفذت عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب انتهت بالسيطرة على عدد من تلك المواقع.

وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة أثناء العملية بالإضافة إلى تكبدهم خسائر فادحة في العتاد.

ولفت المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخين نوع زلزال1 محلي الصنع على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة.








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