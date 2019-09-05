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رئيس المؤتمر: الوطن خسر برحيل الذهباني أبرز قياداته الإعلامية

بعث الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة الاعلامي الكبير احمد الذهباني والذي وافته المنية اليوم بأحد مشافي العاصمة بعد معاناة مع المرض .



وأوضح رئيس المؤتمر في برقيته التي بعثها الى الاخوة منير وعادل ووديع ابناء الاعلامي الكبير احمد محمد الذهباني والى جميع ال الذهباني الى ان الوطن خسر برحيل الإعلامي احمد الذهباني واحدا من ابرز كوادره الإعلامية التي أبلت بلاءً حسنا خلال مشوار حياته العملية في مجال الإعلام وساهمت بفاعلية في وضع الأسس والقواعد الصلبة للإعلام اليمني واسهمت بفاعلية من خلال البرامج الابداعية التي قدمها خلال مسيرته الطويلة وحتى رحيله ،مؤكدا ان الفقيد خدم الوطن بالكلمة الحُرّة المسئولة، التي كان لها دور مؤثر وفاعل في ترسيخ قيم الولاء الوطني والإخلاص للوطن والثورة والجمهورية والوحدة، وتجسيد قِيمها ومبادئها ومُثلها السامية في نفوس الجماهير.



واشار ابوراس في برقيته الى ان الفقيد الذهباني رحمه الله كان احد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام والذين اسهموا في تأسيس هذا التنظيم اليمني الرائد وكان له بصماته كعضو فاعل جسد عظمة ولائه التنظيمي حيث كان حاضرا وفاعلا في مختلف مناشط المؤتمر الثقافية والاعلامية والجماهيرية .



ولفت إلى أن رحيل المغفور له -بإذن الله- أحمد محمد الذهباني شكّل خسارة كبيرة على الوطن لا يعوّضها سوى الوفاء للمثل والمبادئ التي كان يؤمن بها وفي مقدمتها حرية الرأي.. والتعايش والتسامح ونبذ الفرقة وترسيخ قيم الإخوّة والمحبة والوئام بين أبناء الشعب الواحد.



وعبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن كافة قيادات وقواعد وكوادر واعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعميق مواساته ،سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنه على كل شيء قدير.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،



هذا وسيتم الصلاة على جثمان الفقيد الذهباني في الجامع الكبير بصنعاء القديمة عقب صلاة الجمعة ، فيما سيتم مواراة جثمانه الثرى في مقبرة خزيمة .



