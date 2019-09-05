المؤتمرنت -

حصيلة جديدة لضحايا قصف العدوان سجن الأسرى بذمار

ارتفعت حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي في سجن للأسرى بمحافظة ذمار إلى 206 قتيل وجريح.



وأوضح ناطق وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور يوسف الحاضري انه تم انتشال 156 جثة من ضحايا مجزرة طيران العدوان في سجن الأسرى بمحافظة ذمار حتى أمس الأربعاء.



وأكد الحاضري أن 50 جريحاً من ضحايا الجريمة يتلقون العلاج في المستشفيات.



ولفت إلى أنه تم أمس انتشال 16 جثة من تحت الأنقاض وفقا لتقرير غرفة العمليات المركزية بمكتب الصحة بذمار.



وبحسب التقرير فقد تم انتشال 86 جثة الأحد الماضي يوم استهداف طيران العدوان لسجن الأسرى وإسعاف 50 جريحا، وفي اليوم الثاني للجريمة تم انتشال 37 جثة وفي اليوم الثالث 17 جثة.