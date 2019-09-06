المؤتمرنت -

قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة

استمرت قوى العدوان في استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم بمحافظة الحديدة في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، وشن طيران العدوان غارات على محافظتي صعدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن قوى العدوان استهدفت بالمدفعية والأسلحة الرشاشة مناطق متفرقة من شارع الـ 50 وحي 7 يوليو السكني بمدينة الحديدة.



وأفاد المصدر بأن المرتزقة استهدفوا منازل المواطنين في الجاح بمديرية بيت الفقيه بخمس قذائف مدفعية وبمختلف الأسلحة الرشاشة، وقصفت قوى العدوان قريتي الكوعي والشجن بمديرية الدريهمي المحاصرة بـ 12 قذيفة هاون.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية باقم، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.



وأشار إلى أن طيران العدوان استهدف بغارة مديرية حيران في محافظة حجة.