المؤتمرنت -

الجيش واللجان يحققون مزيداً من الانتصارات الميدانية

حقق الجيش اليمني واللجان الشعبية مزيداً من الانتصارات في استهداف مواقع عسكرية في العمق السعودي ومواجهة المرتزقة دفاعاً عن الوطن وأمنه وسيادته واستقلاله خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال مصدر عسكري إن سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات على أهداف عسكرية في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير بعدد من طائرات قاصف2 k وقد أصابت أهدافها بدقة عالية.



وأضاف أن الجيش واللجان سيطروا على عدد من المواقع قبالة منفذ علب في عملية هجوميةتكبد خلالها المرتزقة خسائر في الأرواح، وتم إطلاق صاروخين من نوع زلزال1 على تجمعات للمرتزقة قبالة المنفذ.



ونفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة الغربية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية استهدفت بدفعة من صواريخ بدر1 الباليستية مرابض الطائرات الحربية والتجسسية بمطار نجران وقوة الواجب ما أدى إلى خروج المطار عن الخدمة وهروع سيارات الإسعاف إلى قوة الواجب.



وأشار إلى تنفيذ عملية هجومية على مواقع للمرتزقة بالقرب من طيبة الاسم وخسائر في صفوفهم.



وفي جيزان لقي جندي سعودي مصرعه بعملية قنص في جبل ملحمة، وتم تدمير مدرعة للمرتزقة بصاروخ موجه في الملاحيط، وخلفت عملية إغارة على مواقع للمرتزقة قبالة قطاع الدائر، قتلى وجرحى في صفوفهم.



وذكر المصدر أنه تم في محافظة حجة إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات للمرتزقة غرب مثلث عاهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما استهدف قصف مدفعي تحصينات وتجمعات للمرتزقة وآلياتهم شمال شرق جبل النار وغربي مثلث عاهم وحرض وحيران ووقوع خسائر في الأرواح والعتاد.



ولفت المصدر إلى أن عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في جبهة المتون بمحافظة الجوف خلفت خسائر في عديدهم وعتادهم، كما تمت السيطرة على عدد من المواقع خلال عملية هجومية واسعة بجبهة أسطر غربي اليتمة وتكبيد المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



وأكد المصدر قنص اثنين من المرتزقة خلال العملية الهجومية في جبهة أسطر، وقنص أربعة آخرين في جبهة الساقية بمديرية المصلوب.



وسقط أعداد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة بعمليتين هجوميتين استهدفت مواقعهم في جبهتي العقبة وصبرين بمديرية خب والشعف.