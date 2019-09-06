المؤتمرنت -

قصف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية في العمق

قصفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم تجمعاً عسكرياً سعودياً في العمق.



وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة إن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ بدر١ مرابض طائرات بدون طيار بمطار نجران.



وأكد أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، وتسبب في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.



وأوضح العميد سريع أن القوة الصاروخية استهدفت أيضاً بصاروخ باليستي متوسط المدى نوع قاصم على تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة قبالة السديس.



وأشار إلى أن العملية أصابت هدفها بدقة .. مؤكدا أن الضربة تأتي بعد عملية إستخبارتية دقيقة أثناء تحضير العدو زحوفات باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية.