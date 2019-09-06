المؤتمرنت -

لبوزة: الراحل الذهباني تعاطى مع قضايا الوطن والمجتمع بمهنية فريدة

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة بوفاة الاعلامي البارز والمذيع التلفزيوني المعروف أحمد محمد الذهباني، الذي وافته المنية في احد مشافي العاصمة صنعاء بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في المجال الإعلامي.



واشاد نائب رئيس المؤتمر في برقيته التي بعثها الى الاخوة منير وعادل ووديع ابناء الاعلامي الكبير احمد محمد الذهباني والى جميع ال الذهباني، بمناقب الفقيد وإسهاماته المتميزة خلال مسيرته المهنية التي امتدت لاربعة عقود، والتي تميز فيها حضورا كوجه تلفزيوني استثنائي داخل التلفزيون اليمني وذلك من خلال برامج قدمته كصاحب تجربة متميزة تعاطت مع قضايا الوطن والواقع المعاش بمهنية واسلوب استقصائي فريد.



ونوه الدكتور لبوزة بما تمتع به الراحل من خصال عكست التزامه وتفانيه واخلاصه لمهنة الاعلام والوطن وظهر ذلك في تعاطيه مع قضايا مصيرية كحرب الدفاع عن الوحدة في صيف 94 اذ كان في مقدمة الجبهات حاملا المايكرفون ينقل مجريات معركة الشرف والبطوله بصوته المدافع عن الوحدة والحق ولحمة اليمنيين.



وأشار نائب رئيس المؤتمر الى تجربته الثرية التي برزت في عدد من البرامج السياسية والاجتماعية التي تحتفظ بها ذاكرة الناس والوطن الى اليوم كبرنامج صورة وبرنامج مجلة الاذاعة والتلفزيون وبرامج اخرى اخرها برنامج خفايا العدوان.



وأكد الدكتور لبوزة أن الوطن خسر برحيل الذهباني قامة إعلامية متميزة حفرت اسمها عميقا في حقل التلفزيون والاذاعة من خلال عطائه الاعلامي النافع الذي يخدم المجتمع والوطن.



وأعرب في ختام البرقية عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد والوسط الإعلامي بهذا المصاب الجلل .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"