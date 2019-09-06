المؤتمرنت -

العواضي يُعزي بوفاة الإعلامي الكبير أحمد الذهباني

بعث الامين العام المساعد للقطاع التنظيمي بالمؤتمر الشعبي العام الاستاذ ياسر العواضي، برقية عزاء ومواساة بوفاة الإعلامي والمذيع التلفزيوني الكبير أحمد محمد الذهباني.. جاء فيها:



الاخوة/ عادل ومنير أحمد الذهباني المحترمون



ببالغ الاسى والحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم الإعلامي والمذيع التلفزيوني الكبير أحمد محمد الذهباني الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع. فلقد كان متواضعا دمث الخُلق، افنى حياته في خدمة الوطن في مجال الإعلام، وما قدمه من برامج إعلامية سياسية واجتماعية خلال فترة مسيرته المهنية الطويلة التي تجاوزت أربعين عاما خاصة في المجال التلفزيوني التي لا زالت محفورة في ذاكرة جمهوره لتميزها وملامستها لجوانب مهمة في واقع المجتمع.



كما كان احد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام والذين اسهموا في تأسيس هذا التنظيم اليمني الرائد وكان له بصماته كعضو فاعل جسد عظمة ولائه التنظيمي حيث كان حاضرا وفاعلا في مختلف مناشط المؤتمر الثقافية والاعلامية والجماهيرية.



وبهذا المصاب الجلل، لا يسعني إلا ان اعبر لكم عن خالص العزاء والمواساة سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد والدكم بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وان يسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا اليه راجعون .



اخوكم / ياسر احمد سالم العواضي

الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام