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أخبار
المؤتمر نت - حذرت وكالة "ناسا" من أن كويكبا ضخما أكبر من برج "إيفل" يتحرك باتجاه الأرض

كويكب ضخم يقترب من الأرض اليوم

المؤتمرنت -
كويكب ضخم يقترب من الأرض اليوم
حذرت وكالة "ناسا" من أن كويكبا ضخما أكبر من برج "إيفل" يتحرك باتجاه الأرض يوم الجمعة 6 سبتمبر.

ويبدو أن الكويكب، الذي يُحتمل أن يكون خطره، كبيرا جدا لدرجة أنه سيترك حفرة بثلاثة أميال، ويحدث تدميرا كبيرا إذا ضرب كوكبنا.

ويبلغ قطر 2019 GT3 (الذي يأتي بحجم ناطحة سحاب) نحو 380.09 متر، وسيتحرك الكويكب قرب الأرض بسرعة 49084.99 كم/الساعة.

ومن المتوقع أن يكون الكويكب ضمن مسافة 0.04996 وحدات فلكية، أو زهاء 4.6 مليون ميل من الأرض، ما يضعه بشكل مباشر في فئة الكويكبات المحتمل أن تكون خطرة (PHA)، المستخدمة من قبل علماء الفلك لوصف بعض الأجسام القريبة من كوكبنا، وفقا لشرح مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) التابع لوكالة "ناسا".








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