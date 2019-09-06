المؤتمرنت -

دعوات لوقف تسليح الرياض وأبوظبي لجرائمهم باليمن

جددت منظمات إنسانية دعواتها إلى الحكومة الفرنسية بالتوقف فوراً عن بيع السلاح للسعودية والإمارات.



وفي بيان لها قالت 17 منظمة غير حكومية تعنى بالشؤون الإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان: “لقد قُتل، الأحد، أكثر من مئة محتجز في غارة جوية” في ذمار غربي اليمن، كما “كشف تقرير صدر الثلاثاء عن مجموعة خبراء في الأمم المتحدة حول اليمن فداحة وعنف الهجمات على السكان المدنيين في اليمن، والضرورة الملحة لعدد من الدول، مثل فرنسا، كي توقف تغذية النزاع بالسلاح”.



وأكدت مجموعة الخبراء -التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2017- في تقريرها حصول “جرائم حرب عديدة” منذ عام 2014 في اليمن.



كما طالب خبراء الأمم المتحدة المجتمع الدولي بالامتناع عن تقديم أسلحة يمكن استخدامها في هذا النزاع.



وعلقت لندن، في يونيو الماضي، بيع السلاح الذي يمكن أن يستخدم في اليمن للسعودية بعد أن اعتبرت محكمة استئناف أن هذا العمل سيكون غير شرعي.



ودعت المنظمات فرنسا إلى الاقتداء بما حصل في بريطانيا بالنسبة للكف عن بيع السلاح للرياض وأبوظبي.