المؤتمرنت -

الأمم المتحدة: امرأة يمنية تموت كل ساعتين نتيجة رداءة "الصحة الإنجابية "

قالت الأمم المتحدة، اليوم، إن امرأة يمنية واحدة تموت كل ساعتين، بسبب مضاعفات الحمل والولادة في البلاد.



وأوضحت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ناتاليا كانيم، أن أكثر من مليون امرأة يمنية في حاجة ماسة إلى توفر التمويل اللازم كيلا يفقدن إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة.



وذكرت الدكتورة ناتاليا كانيم، أن خدمات الصحة الإنجابية الموجهة للنساء اليمنيات، في حاجة ماسة للتمويل.



وكان المانحون الدوليون قد خصصوا مبلغ 2.6 مليار دولار في مؤتمر للتعهدات في فبراير/شباط الماضي بغرض تمويل الجهود الإنسانية في اليمن. غير أن شركاء الأمم المتحدة والشؤون الإنسانية تلقوا، حتى الآن، أقل من نصف هذا المبلغ.



وقالت المنظمة إنه بنهاية شهر أغسطس، تم إغلاق 100 مستشفى من 268 مستشفى يدعمها الصندوق الأممي في أنحاء اليمن المختلفة، ويتوقع أن تغلق 75 مستشفى آخر بنهاية سبتمبر الجاري.



وأشارت المنظمة إلى أن عمليات الإغلاق هذه ستؤثر بشكل مباشر على حوالي 650 ألف امرأة في حاجة لخدمات الصحة الإنجابية، ولو أغلقت جميعها ستكون أكثر من مليون امرأة في خطر.